Боевики на Донбассе игнорируют запросы украинской стороны об эвакуации тел двух мирных жителей, погибших 18 октября в населенном пункте Золотое-4, сообщил начальник пресс-центра Объединенного командного пункта Операции Объединенных сил (ООС) полковник Леонид Матюхин.

"Несмотря на то, что трагедия произошла на территории, неподконтрольной Вооруженным силам Украины, представителями командованием ОС неоднократно предоставляли противодействующей стороне запросы на режим тишины с целью эвакуации тел погибших", - сказал Матюхин, передает "Укринформ".

Он сообщил, что со стороны боевиков данные запросы "были проигнорированы с целью фальсификации реального положения дел и усиления напряжения среди местного населения".

Командование ООС выразило искренние соболезнования родственникам погибших и подчеркивает, что Вооруженные силы Украины прилагают все усилия для решения всех проблемных вопросов, связанных с гарантированием безопасности гражданских лиц, проживающих в "серой зоне".

Матюхин добавил, что подобные случаи не являются исключением в "серой зоне" из-за распространенности заминированных мест.

Кроме того, 21 октября в результате обстрела Марьинки Донецкой области получил пулевое ранение мирный житель.