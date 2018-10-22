В Индии мужчина спас волка от голодной смерти. Группа местных фотографов приехала в лес поснимать природу, который находится вблизи города Нагпур. Мужчина пришли в шок, когда увидели волка с пластиковой бутылкой на голове, пишет "Сегодня".

Фото: sensum.club

Изначально бедное животное заметил 26-летний Танай Панпалия. Оказавшись в настоящей ловушке, животное судя по истощенному виду, не могло выбраться очень долгое время. Волк едва стоял на ногах, и при этом сам вышел к людям, видимо, надеясь на помощь.Фотографы вызвали сотрудников департамента лесного хозяйства.

При этом мужчины два часа стерегли волка до приезда спасателей. По прибытию те связали волка и сняли с его головы страшный капкан, который чуть его не погубил. При этом стая его сородичей все это время находилась на безопасном расстоянии, тщательно следя за судьбой своего товарища. Ветеринары, которые также прибыли для осмотра животного, сбили температуру, поднявшуюся в результате перегрева, и спустя несколько часов отпустили его на волю.

Ранее мужчина спас щенка, который застрял на небольшом островке посреди реки.