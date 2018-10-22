В Європейському Союзі відзначають успіх українських реформ, що наразі проводяться урядом. Більш того, ЄС готовий надавати підтримку для подальшого впровадження реформ.

Про це в офіційному листі заявила Карен Хілл, керівник програми SIGMA – одного з найпрестижніших аналітичних центрів Європейського Союзу.

"Протягом останніх років Україна чітко продемонструвала свою спрямованість на модернізацію державного управління та встановлення тісніших зв'язків із Європейським Союзом. Ми бачимо значні зусилля у здійсненні реформи державного управління, яка визначена урядом як приорітетна. Реформа державного управління часто згадується на найвищому політичному рівні, і процес реформування в Україні отримує потужну підтримку з боку ЄС", - відзначає вона.

"Загалом Україна вже досягла значного прогресу в реформуванні певних сфер державного управління. У сфері державної служби було запроваджено нове законодавство, яким встановлено широку сферу регулювання законодавства про державну службу та запроваджено новації, що сприятимуть професіоналізації державної служби. Ще одна сфера, де вже можна бачити конкретні, позитивні результати реформ — це адміністративне судочинство. Реформи почалися і в інших сферах, таких як оплата праці державних службовців, і хоча ситуація поліпшилася, необхідні подальші зусилля. Було запроваджено важливі законодавчі зміни у сфері щодо вступу на посади державної служби, на основі конкурсу, які потребують подальшого законодавчого та прикладного вдосконалення. У цьому аспекті можна позитивно оцінити ряд практичних нововведень щодо конкурсного відбору на посади з питань реформ, які можуть стати зразком для вдосконалення загального підходу щодо добору на державну службу", - вважають у SIGMA.

Оцінка SIGMA наголошує на необхідності посилення координації впровадження реформ. Потребує врегулювання існуюче дублювання повноважень державних органів щодо координації політики та моніторингу процесів реформ. У деяких сферах обов'язки є розпорошеними або нечіткими. Загальним недоліком всіх сфер є те, що законопроекти, стратегії та ініціативи з реформування нечасто супроводжуються належними розрахунками витрат.

Оскільки більшість законопроектів ініціюють парламентарі, а не уряд, вони не проходять належного контролю якості, який є притаманним урядовим законопроектам. Окрім того, часте перенесення строків урядових завдань свідчить про занадто амбіційний рівень планування.

"З готовністю візьмемо участь у оновленні Стратегії реформування державного управління та будемо підтримувати подальшу її реалізацію", - підкреслила Карен Хілл.