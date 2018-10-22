Бізнесменові Тимофію Нагорному, колишньому чоловікові спортсменки Лілії Подкопаєвої - висунули підозру в державній зраді.

За даними слідства, Нагорного завербували російські спецслужби ще 2014 року. За завданням ФСБ - він мав створити в Україні проросійську політичну партію, щоб просувати інтереси Кремля і дестабілізувати ситуацію в країні.

На брифінгу в СБУ навіть показали відеозапис, де підприємець розповідає, як його затримали та вербували в Москві на Марші миру.

А в квартирі Нагорного під час обшуку слідчі знайшли лист, адресований путіну із закликом втрутитись у справи в Україні. Нагадаю, Тимофія Нагорного і ще двох росіян, служба безпеки затримала на початку жовтня. Згодом його відпустили під заставу, але відібрали паспорти. Сьогодні ж за рішенням апеляційного суду Києва - Нагорного знову посадили до СІЗО.

"Мав створити та розвити політичну партію, як інструмент просування зовнішньо-політичних інтересів Російської Федерації та елемент дестабілізації ситуації в Україні. Ця структура мала взяти участь у виборах, лобіювати та відстоювати інтереси Росії, перешкоджати вступу України до ЄС та НАТО, піднімати питання про надання російській мові статусу державної мови в нашій державі", - говорить Олег Валендюк, Начальник головного управління СБУ у Києві та Київській області.