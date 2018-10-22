23 нагороди привезли з Юнацьких олімпійських змагань українські спортсмени. Медалі найвищого ґатунку юні чемпіони здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці. Іванна Ілліна зустрічала переможців.

Сьогодні зранку 55 юних атлетів повернулися до Києва. Найбільше на них чекали рідні. Привітати своїх чемпіонів приїхали прямо в аеропорт.

"Смотрели мы трансляцию по телевизору и по интернету, по всем каналам смотрели. Эмоции, конечно, переполняют, зашкаливают. Ну как дочка - олимпийская чемпионка по легкой атлетике. За нее тут переживаем, болеем, поддержывали словами. Морально поддерживали", - говорить Олексій Магучіх, батько Ярослави Магучіх.

7 золотих, 8 срібних та ще 8 бронзових. Саме стільки медалей цього року юні олімпійці привезли до України.

"Я надзвичайно вдячна всім людям, які нас підтримували в Україні і всім, хто з нами летів і був в Буенос-Айресі. Це надзвичайні емоції і їх дуже складно стримувати".

Втомлені, але щасливі чемпіони розповідають було нелегко. Але, попри труднощі, власними досягненнями задоволені.

"Дуже серйозні змагання були для мене і для моєї всієї команди. Складно було морально, тому що треба було налаштувати себе, я дуже радий, що заборов хоча б третє місце. Далі буду боротися, щоб стати першим", - говорить Дмитро Гонта, переможець Юнацьких Олімпійських Ігор у кульовій стрільбі.

Перше "золото" на цих змаганнях виборола 17-річна фехтувальниця Катерина Чорній. Дівчина каже - до Аргентини їхала одразу з "переможним" настроєм. І на здобутих нагородах зупинятись не планує.

"Це не тільки моя медаль. Це медаль всіх, хто доклав зусилля для того, щоб я потрапила на цю олімпіаду. Це медаль мого тренера, моїх батьків, всієї України. В мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, аніж на медалі", - говорить Катерина Чорній, переможець Юнацьких Олімпійських Ігор у фехтуванні.

Цьогоріч, за неофіційним командним заліком, наша збірна на Юнацькій Олімпіаді увійшла до десятки найуспішніших серед двохсот шести країн-учасниць. І це, за словами атлетів, лише початок перемог.