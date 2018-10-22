Война на Донбассе: боевики обстреляли Марьинку [ Редактировать ]
За день, 22 октября, в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Как отмечается, в течение дня пророссийские боевики 5 раз обстреливали украинские позиции. Вместе с тем, запрещенное Минском вооружение не применялось. Больше всего обстрелов зафиксировано в районе Марьинки. Кроме того, боевики вели огонь по позициям ООС в районе Крымского, Новотроицкого и Лебединского.
"В результате вражеской деятельности ни один военнослужащий из состава объединенных сил сегодня не пострадал", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, сколько женщин в ВСУ являются участниками боевых действий.
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