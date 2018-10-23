Еще одного повышения цены на газ для населения на 35% не планируется. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам премьера, вопрос об очередном повышении цены на газ для населения не стоит, поскольку это "неприемлемо" для украинцев.

"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь на стороне людей", - сказал Гройсман.

Напомним, с 1 ноября цена газа для населения составит 8,55 грн за куб. метр. Также премьер-министр пояснил такой скачок цен на газ.