Цена на газ: будет ли в Украине еще одно повышение [ Редактировать ]
Еще одного повышения цены на газ для населения на 35% не планируется. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По словам премьера, вопрос об очередном повышении цены на газ для населения не стоит, поскольку это "неприемлемо" для украинцев.
"Вопрос о том, что надо делать еще одно повышение на 35% не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я здесь на стороне людей", - сказал Гройсман.
Напомним, с 1 ноября цена газа для населения составит 8,55 грн за куб. метр. Также премьер-министр пояснил такой скачок цен на газ.
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