Война на Донбассе: Счастье обстреливали три часа [ Редактировать ]
22 октября на Донбассе боевики 12 раз открывали огонь по позициям украинских войск в районе десяти населенных пунктов.
Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Боевики осуществляли обстрелы позиций ООС в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединский.
"Опорный пункт украинских войск неподалеку поселка Счастье обстреливался из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов. А чаще всего враг беспокоил наших воинов обстрелами вблизи Марьинки и Лебединского", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Трое боевиков уничтожены и двое ранены.
Также сообщалось, что боевики не дают забрать тела погибших жителей Донбасса.
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