У Києві викрили банду грабіжників з Росії [ Редактировать ]
У Києві затримали росіянина, який разом зі спільниками пограбував ювелірну крамницю. Це сталося 2 місяці тому - тоді загинув охоронець. Ще одного зловмисника спіймали в Одесі. Третій член банди, за інформацією слідства, утік до Росії.
"Всі матеріали направимо до Інтерполу для оголошення в міжнародний розшук. Вони всі громадяни російської Федерації. Той, що затриманий раніше - вже був засуджений раніше на території України за розбійний напад до 8 років позбавлення волі, але відсидів трохи більше трьох", - повідомив Андрій Крищенко, начальник ГУ НП у Києві.
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