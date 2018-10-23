У Києві затримали росіянина, який разом зі спільниками пограбував ювелірну крамницю. Це сталося 2 місяці тому - тоді загинув охоронець. Ще одного зловмисника спіймали в Одесі. Третій член банди, за інформацією слідства, утік до Росії.

"Всі матеріали направимо до Інтерполу для оголошення в міжнародний розшук. Вони всі громадяни російської Федерації. Той, що затриманий раніше - вже був засуджений раніше на території України за розбійний напад до 8 років позбавлення волі, але відсидів трохи більше трьох", - повідомив Андрій Крищенко, начальник ГУ НП у Києві.