Зараза и "развод": Супрун "добралась" до дельфинов [ Редактировать ]
Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун уверена, что дельфинотерапия не приносит медицинской пользы и ее используют владельцы дельфинариев для "выкачивания" денег из посетителей.
"В дельфинариях распространены услуги дельфинотерапии - проведение времени с ними с якобы лечебной целью. Стоят они немало - один сеанс до 3 000 гривен. Но даже если бы были бесплатными, то не приносили бы той пользы, которую рекламируют, ни людям, ни дельфинам", - написала Супрун в Facebook.
И.о. министра уверена, что "польза дельфинотерапии не имеет никакого научного подтверждения", ее "нельзя считать методом лечения и удовольствие от купания с дельфинами считать лечебным эффектом тоже нельзя".
Кроме того, Супрун утверждает, что во время купания с дельфинами, от них можно заразиться опасными болезнями.
"У людей с дельфинами есть общие инфекционные болезни: кандидоз, сальмонелла и другие, также риск заразиться. Особенно тем, кто имеет проблемы со здоровьем", - подчеркнула Супрун.
До этого Ульяна Супрун призвала не бояться испытаний медпрепаратов на людях.
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