У Верховній Раді зареєстровано законопроект про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медичне страхування в Україні, який дасть можливість залучити у галузь додаткові гроші – понад 220 млрд грн щороку.

Про це повідомив один з ініціаторів документу, народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль.

За його словами, Україна має найнижчий у Європі рівень фінансування охорони здоров’я: за офіційними показниками, близько 3%, а в реальності – менше 2,7%.

"Це значно нижче, ніж рівень фінансування охорони здоров’я у країнах Європи – 8-12%. Це також значно нижче, ніж мінімальний необхідний рівень фінансування галузі за розрахунками ВООЗ – 6% від ВВП", – розповів Валерій Дубіль.

Через це, пояснює народний депутат, сьогодні охорона здоров’я вже на 60% фінансується безпосередньо з кишень пацієнтів і їхніх сімей, які не можуть тягнути таке навантаження.

Окрім того, зазначає політик, в Україні практично повністю відсутній державний захист громадян від фінансових ризиків на випадок хвороби.

Саме тому єдиним виходом із ситуації та першим кроком до справжньої медреформи Валерій Дубіль вважає запровадження докорінно нової системи фінансування на основі обов’язкового державного медичного страхування.

"Законопроект №9163 вирішує одну з найголовніших проблем – залучає додаткові гроші у галузь – понад 220 млрд грн щороку. Це удвічі більше, ніж зараз! Він зможе забезпечити всіх громадян рівним доступом до повного та достатнього обсягу медичної допомоги належної якості, зменшивши їхні витрати на лікування. Фінансування лікування українців буде безперервним. Медичні заклади не закриватимуться, а лікарі отримають гідні заробітні плати і робочі місця. Наші діти залишаться працювати в Україні після завершення вишу!" – переконаний парламентарій.

Проект передбачає також запуск детінізації доходів медичних працівників та перехід до легальних форм оплати за працю, а це – збільшення доходів бюджету до 12-30 млрд грн на рік, зауважив він.

"Законопроект вносить кардинальні зміни до системи фінансування медицини – тепер її бюджет наповнюватиметься не за форматом "гроші держказни плюс неофіційні приватні витрати домогосподарств", а за моделлю, головне завдання якої – забезпечити всіх громадян безкоштовною медициною, знизивши самостійні витрати домогосподарств на лікування", – наголосив Валерій Дубіль.

Бюджет медицини наповнюватиметься наступним чином:

1. Первинна, екстрена медична допомога, громадське здоров’я, вакцинація і спецпрограми за окремими захворюваннями фінансуватимуться за рахунок коштів держбюджету плюс місцевих бюджетів. Це – до 40% від всього бюджету медицини.

2. Платежі обов’язкового державного страхування до небюджетних фондів працюючих і непрацюючих громадян акумулюватимуться на спецрахунках у страхових компаніях і витрачатися виключно на медицину – на лікування в лікарнях (спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога), придбання медикаментів, та інші медичні та реабілітаційні послуги. До того ж кошти пропонується брати з роботодавців (за працюючих), а за непрацюючих повинні платити органи місцевого самоврядування або органи соціальної підтримки. Вони становитимуть до 50-60% від всього медичного бюджету.

3. Платежі приватних витрат домогосподарств на медицину – це кошти добровільного медичного страхування, благодійних фондів та міжнародної допомоги (зараз вони становлять понад 60%, а після ухвалення законопроекту – як у розвинених країнах – будуть до 15%).

Він переконаний, законопроект №9163 зможе врятувати українську медицину від розвалу руками "реформаторів".

"Тільки цей документ, а не створення видимості "медреформи", зможе підняти на ноги українську медицину!" – резюмував Валерій Дубіль.