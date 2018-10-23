Французька поліція вивезла 1800 мігрантів із самовільного табору поблизу Дюнкерка. Правоохоронці розібрали імпровізовані житла нелегалів біля портової зони. Їхніх мешканців відправили до прийомних центрів, де влада з'ясує, чи хочуть вони просити притулку.

Такі рейди поліція проводить регулярно. Та попри всі намагання влади знищити стихійне наметове містечко - біженці будують його знову і знову.

Утікачі з Африки та Азії очікують тут зручного моменту, щоб потрапити через Ла-Манш до Британії.