Шалений джекпот розігрують у популярній американській лотереї. На кону - мільярд 600 мільйонів доларів. Ціна ж квитка лише 2 долари, але продаються вони тільки на території Сполучених Штатів.

Серед і без того азартних американців - небачений ажіотаж, вони скуповують квитки пачками. Кому ж дістанеться щасливий стане відомо після сьогоднішнього розіграшу.

Якщо 6 заповітних номерів не випадуть нікому - джекпот може зрости до астрономічної суми - понад два мільярди доларів.