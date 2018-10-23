У популярній американській лотереї розігрують шалений джекпот [ Редактировать ]
Шалений джекпот розігрують у популярній американській лотереї. На кону - мільярд 600 мільйонів доларів. Ціна ж квитка лише 2 долари, але продаються вони тільки на території Сполучених Штатів.
Серед і без того азартних американців - небачений ажіотаж, вони скуповують квитки пачками. Кому ж дістанеться щасливий стане відомо після сьогоднішнього розіграшу.
Якщо 6 заповітних номерів не випадуть нікому - джекпот може зрости до астрономічної суми - понад два мільярди доларів.
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