Курс валют в Украине на 24 октября [ Редактировать ]
Фото: pixabay
Национальный банк Украины установил на среду, 24 октября, официальные курсы валют на уровне:
- 100 долларов США – 2814 гривен,
- 100 евро - 3230 гривны.
Курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник снизился на 6 копеек - до 28,15 гривен. Котировки евро практически не изменились, оставшись на уровне 32,29 гривен.
Тем временем в МВФ дали прогноз на курс гривны на 2019 год.
по теме
Prev Next
12 октября 2018 15:40
Курс евро вырос в обменниках 12 октября
В обменных пунктах Украины курс доллара упал, а евро - вырос
05 октября 2018 16:20
Валюта подешевела в обменниках
Курсы всех основных валют в обменных пунктах упали по отношению к гривне
04 октября 2018 07:00
Курс валют на 4 октября: гривна теряет позиции
Национальный банк Украины на 4 октября 2018 года опустил курс гривны
22 октября 2018 07:01
Курс валют в Украине на 22 октября: чего ждать в начале недели
Национальный банк Украины на 22 октября 2018 года установил официальный курс