Национальный банк Украины установил на среду, 24 октября, официальные курсы валют на уровне:

100 долларов США – 2814 гривен,

100 евро - 3230 гривны.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке во вторник снизился на 6 копеек - до 28,15 гривен. Котировки евро практически не изменились, оставшись на уровне 32,29 гривен.

Тем временем в МВФ дали прогноз на курс гривны на 2019 год.