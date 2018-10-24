В социальной сети опубликовано эксклюзивное видео со звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом. На записи жизнерадостная актриса без грима забавно пародирует пение.

Видео в Instagram опубликовал участник "Дизель Шоу" Евгений Сморигин.

"Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере отеля", - написал Сморигин.

Он также призвал других актеров "Дизель Шоу" хотя бы в течение 9 дней после гибели Поплавской выкладывать кадры о смешной, забавной, радостной Марине.

"Она сейчас с нами и видит только наши слезы и грусть... Возможно я не прав, исправьте меня... Но мне кажется, ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь!", - трогательно написал коллега Поплавской.

21 октября в Киеве состоялась церемония прощания, на которую пришли поклонники творчества Марины, родные, друзья и коллеги.

Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.

Позже в интернете появилось видео с актерами в автобусе перед фатальной аварией.