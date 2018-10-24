Актер "Дизель Шоу" показал видео с Поплавской без грима перед ее гибелью [ Редактировать ]
В социальной сети опубликовано эксклюзивное видео со звездой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая погибла в ДТП под Киевом. На записи жизнерадостная актриса без грима забавно пародирует пение.
Видео в Instagram опубликовал участник "Дизель Шоу" Евгений Сморигин.
Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее «без грима». Простой, жизнерадостной, ВЕСЕЛОЙ... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере гостиницы. #МаринаСнами Друзья: @bulitka @yamo4ka @o_ivanitsa @dizelmano @dizelgan @berezhoks @dizelstudio у вас наверняка есть подобные видео, фотки. Давайте, хотя бы в течении 9 дней, пока она с нами, выкладывать СМЕШНУЮ, ЗАБАВНУЮ, РАДОСТНУЮ Маришку. Она сейчас с нам и видит только наши слёзы и грусть... Может быть я не прав, поправьте меня... Но мне кажется ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь! #дизельшоу #маринапоплавская
Публикация от Евгений Сморигин (@smorigin_evgeni)
"Три дня Марины нет с нами... Но она будет жива всегда. У меня есть видеозаписи, которые никто никогда не видел. Думаю, вам будет интересно увидеть ее "без грима". Простой, жизнерадостной, веселой... Мы часто пели с ней. Эту запись я сделал в Одессе в ночь перед концертом в номере отеля", - написал Сморигин.
Он также призвал других актеров "Дизель Шоу" хотя бы в течение 9 дней после гибели Поплавской выкладывать кадры о смешной, забавной, радостной Марине.
"Она сейчас с нами и видит только наши слезы и грусть... Возможно я не прав, исправьте меня... Но мне кажется, ей сейчас нужны наши улыбки. Ведь на улыбки и смех она потратила всю жизнь!", - трогательно написал коллега Поплавской.
21 октября в Киеве состоялась церемония прощания, на которую пришли поклонники творчества Марины, родные, друзья и коллеги.
Напомним, авария случилась утром, 20 октября, под Киевом. Актриса Марина Поплавская вместе с коллегами возвращалась из Львова.
Позже в интернете появилось видео с актерами в автобусе перед фатальной аварией.
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