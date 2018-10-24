18 октября женщина, родив двойню, выпрыгнула из окна роддома Киевской областной клинической больницы.

По словам медиков, роженица выглядела вполне счастливой, пишет издание "Вести".

"Роды были преждевременные, родила двойню, первый был мальчик, в 13:35, с массой 1950 грамм, вторая - недоношенная девочка", - пояснил заместитель главного врача Андрей Карпенко.

Семейная пара планировала беременность.

"Счастливые, беззаботные и улыбчивые - на большинстве фотографий в соцсетях Татьяна и ее муж вдвоем. Она подписана на десяток групп про идеальную беременность и сознательное материнство. Врачи рассказывают: о детях 32-летняя Татьяна мечтала три года и очень радовалась своей беременности. 1 октября медики женской консультации решили направить ее в областной роддом, в основном, чтобы перестраховаться, потому что двойня - это всегда риск", - сказано в сюжете.

Новорожденных сразу отправили в реанимацию, их состояние удовлетворительное, но они требуют особого ухода. Татьяна после родов быстро оправилась и уже даже ходила кормить малышей самостоятельно. Женщину с мужем разместили в отдельной семейной палате.

"В ночь с субботы на воскресенье около 2:00 часов женщина нашла повод отправить мужа - попросила выкинуть пеленки в мусорку. Его не было буквально несколько минут, а когда вернулся - увидел открытое настежь окно. Жены в палате не было, впоследствии на парапете он увидел ее тело", - говорится в сообщении.

Женщину пытались реанимировать свыше часа, но травмы оказались смертельными. Врачи шокированы ситуацией, потому что Татьяна выглядела счастливой и была вполне здоровой.

"Она была проконсультирована неврологом, терапевтом, окулистом, эндокринологом. Никаких особых изменений у нее в состоянии здоровья не нашли", - говорят медики.

Версию, что причиной поступка женщины могла быть послеродовая депрессия, медики отвергают. По их мнению, причиной самоубийства стало более острое состояние, которое невозможно было спрогнозировать.

Двойняшки, которых родила Татьяна, еще минимум неделю будут находиться в больнице. Домой детей заберет отец.

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