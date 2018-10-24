ВСУ понесли потери на Донбассе [ Редактировать ]
23 октября боевики применили на Донбассе запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего погиб украинский военнослужащий.
Боевики 9 раз открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
Уточняется, что боевики вели прицельные обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.
"Командиры подразделений Объединенных сил приняли решительные действия по подавлению вражеского огня", - говорится в сообщении.
По данным разведки, в течение суток 23 октября один боевик был уничтожен, четыре - ранены.
Также на Донбассе подорвался автомобиль ремонтников.
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