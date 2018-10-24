Солдаты ВСУ попали под обстрелы на Донбассе. Илл.: flickr.com/ministryofdefenceua

23 октября боевики применили на Донбассе запрещенное Минскими договоренностями вооружение, в результате чего погиб украинский военнослужащий.

Боевики 9 раз открывали огонь, используя минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Уточняется, что боевики вели прицельные обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Авдеевка, Марьинка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"Командиры подразделений Объединенных сил приняли решительные действия по подавлению вражеского огня", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в течение суток 23 октября один боевик был уничтожен, четыре - ранены.

Также на Донбассе подорвался автомобиль ремонтников.