Уже понад два тижні водіїв, які мчать українськими дорогами "з вітерцем", ловлять за допомогою лазерних радарів "Трукам". Вісім днів тому порушників почали штрафувати. Чи стали столичні автомобілісти їздити повільніше - дізнавались наші журналісти.

У столиці "Трукамів" два. Один на проспекті Бажана, інший - на проспекті Перемоги. Про ведення фото- відео-фіксації повідомляють спеціальні знаки. Патрульні кажуть: у роботі з радаром немає нічого складного, навпаки - ловити порушників відтепер легше.

"Легше виносити водію постанову, тому що відеофіксація. Нас багато хто запитує, от, мене не видно, що це я, на даному приладі видно все. Навіть обличчя. Тобто номерний знак і його швидкість", - розповідає Тимофій Срібний, старший сержант поліції.

За перший день роботи "Трукамів" правоохоронці виписали 231 штраф - відзвітували в Нацполіції.

Утім, через тиждень, за дві години чатування разом з патрулем, на наших очах жодного порушника. Пояснюють: на проспекті нещодавно змінили швидкісний режим та встановили відповідні дорожні знаки.

"Дозволяється, наприклад, тут обмеження руху 80, плюсуйте зверху 20. Виходить 100 і ми ставимо поправку трукама дето 2, 2 кілометри. Щільний графік дуже, навіть не перевищують. І обмеження, ну і звичайно присутність поліції, зменшує набагато швидкість", - розповідає Тимофій Срібний, старший сержант поліції.

Ніякої революції з появою "Трукамів" на дорогах чекати не варто - кажуть експерти.

"На скоростных дорогах Киева устанавливать радары никакого смысла нет. Контролировать скоростной режим в первую очередь нужно возле наземных пешеходных переходов, там, где пешеходы пересекают проезжую часть при движущихся автомобилях - там очень важно соблюдать скоростной режим. А так же в местах аварийно опасных, где часто происходят дорожно-транспортные происшествия", - говорить Олександр Кава, експерт у сфері транспорту.

Так само експерти ставлять під сумнів і можливість покарання водіїв, які ганяють у крайньому лівому ряду.

"4 и 3 ряд патрульный остановить не сможет. Для того, чтобы осуществить такую остановку - ему нужно рисковать собственной жизнью. Поскольку постановление нужно будет вручать, то конечно владельцу "евробляхи" это будет сделать практически невозможно", - говорить Олександр Кава, експерт у сфері транспорту.

Проте патрульні запевняють - можливо. Бо інформацію про водія-порушника, який не зупиниться на вимогу поліцейського - передадуть іншим патрульним. І спільними зусиллями таки затримають. Утім, на практиці таких випадків поки не було.