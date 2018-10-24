У Грузії будуть саджати за ґрати за мапу без територій Абхазії і Південної Осетії [ Редактировать ]
У Грузії пропонують саджати за ґрати за мапу без територій Абхазії і Південної Осетії. Напередодні парламент країни зареєстрував такий законопроект.
Він передбачає кримінальну відповідальність за складання карти з порушенням територіальної цілісності країни. А саме - ув'язнення до 2-х років або штраф.
Про нові правила заговорили після випадку на Всесвітній шаховій олімпіаді в місті Батумі у вересні. Там російська делегація роздавала гостинці, серед них була і мапа світу з Грузією без Абхазії і Південної Осетії.
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