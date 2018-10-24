В Перу виявили стародавні дерев'яні скульптури [ Редактировать ]
Дерев'яні скульптури віком понад 800 років виявили археологи в Перу. 20 фігур із глиняними масками на обличчі перебували під шаром ґрунту в комплексі Чан-Чан на півночі країни. Це найбільше у світі стародавнє глинобитне місто і столиця давньої цивілізації Чиму.
Статуї 70 сантиметрів заввишки замуровані в стіни коридору. Поблизу глиняний барельєф.
Учені припускають, що все це - частина єдиного культурного комплексу.
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