Це найбільше у світі стародавнє глинобитне місто

Дерев'яні скульптури віком понад 800 років виявили археологи в Перу. 20 фігур із глиняними масками на обличчі перебували під шаром ґрунту в комплексі Чан-Чан на півночі країни. Це найбільше у світі стародавнє глинобитне місто і столиця давньої цивілізації Чиму.

Статуї 70 сантиметрів заввишки замуровані в стіни коридору. Поблизу глиняний барельєф.

Учені припускають, що все це - частина єдиного культурного комплексу.