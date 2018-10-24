"Представление" на Вилкула повысило его рейтинг и электоральный потенциал - СМИ

Своими действиями власть непроизвольно вывела Вилкула в фавориты праймериз кандидатов в президенты на так называемом "бело-голубом" фланге. Об этом в материале "Оппоблок": застывшие на старте" пишет обозреватель РБК-Украина Павел Зинченко.

"Попытка Генеральной прокуратуры снять неприкосновенность с Вилкула превратилась, фактически, в его бенефис: сопредседатель "Оппоблока" не только получил беспрецедентное внимание СМИ, но и сумел выгодно преподнести себя имеющимся и потенциальным сторонникам, долго и красиво потоптавшись по генпрокурору Юрию Луценко, принесшим в парламент крайне сырое и неподготовленное представление на снятие неприкосновенности", - отмечает журналист.

В этом, как отмечает Павел Зинченко, отразилась разница во взаимоотношениях между властью и разными потенциальными кандидатами в президенты от оппозиции. "Подобное отношение со стороны власти выгодно оттеняет его на фоне Юрия Бойко, историю с вышками которого Луценко разваливал едва ли не самолично. Таким образом, своими действиями власть непроизвольно вывела Вилкула в фавориты внутривидовых праймериз", - пишет обозреватель.

Ранее сообщалось, что в "Оппозиционном блоке" планировали назвать фамилию кандидата в президенты от партии на съезде партии в сентябре-октябре. Однако, согласно последним заявлениям спикеров партии, кандидата объявят после официального старта предвыборной кампании - между 31 декабря и 9 февраля. Основными претендентами на выдвижение являются Юрий Бойко и Александр Вилкул.