Власть довела людей до того, что они не в состоянии пользоваться цивилизационными благами и вынуждены отапливать свои дома дровами.

Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Черниговскую область, в ходе которой он посетил предприятие "Черниговгаз".

Он отметил, что когда предыдущее правительство подняло тарифы на газ в 8 раз, а нынешнее продолжило эту позорную практику и сейчас еще повышает тарифы, то такими действиями практически всё население страны будет на субсидии.

"Нельзя поднимать тарифы на такую ​​космическую высоту, потому что люди не в состоянии платить 8500 гривен за 1000 кубометров, что было утверждено правительством. С новыми ценами практически 80% домохозяйств будут нуждаться в субсидиях", - сказал оппозиционный политик.

В то же время, по его словам, субсидий не хватает на всех, потому что в бюджете заложили недостаточно средств. "Обрезали" примерно на 1,5 млн домохозяйств. Уменьшили количество получателей социальной льготы, сейчас это 200 кубов. Примерно 150-200 кубов в месяц в отопительный сезон люди должны оплачивать за свой счет, а это по новым ценам почти 2000 грн. Если семья пенсионеров получает в месяц 2900 грн, как они могут столько платить за газ? Конечно, будет задолженность", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Единственный выход - уменьшить тарифы вдвое, сделать единую цену из газа собственной добычи и импортного, и тогда люди смогут платить. Себестоимость газа собственной добычи должна составить 1500 грн за 1000 кубометров, его реальная цена с налогами, зарплатами, инвестициями должна быть 2000-3000 грн. Это справедливая цена, и такой она должна быть. Все остальное - это коррупционная составляющая, беспорядок и реальные проблемы для людей, которые вынуждены отказываться от цивилизационных благ и переходить на дрова. Что это такое, когда в XXI веке сегодняшний режим заставляет людей рубить дрова в лесу и топить ими?" - отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он отметил, что во времена его руководства Минэнергетики газ стоил 450 грн для населения, и это была справедливая цена, потому что он стоил именно столько. "Невозможно приравнять цену на газ собственной добычи к цене норвежского или российского и рассказывать пенсионерам, что они должны кормить норвежцев или россиян этими колоссальными ценами. Это просто позор. Сегодняшняя власть вообще не настроена решать эту проблему. Это беда, и после смены власти ситуация будет исправлена​​", - подчеркнул Юрий Бойко.