Большая приватизация: для продажи подготовили 10 госпредприятий [ Редактировать ]
В Украине к продаже подготовили 10 больших объектов государственной собственности.
Продажа имущества будет происходить при участии международных советников, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 24 октября, передает "Укринформ".
"Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации, к которым мы будем привлекать лучшие инвестиции. Мы наняли лучших советников, которые будут помогать нам делать инвестиции в государственную собственность", - сказал Гройсман.
Он также напомнил, что была введена электронная платформа для приватизации малых объектов государственной собственности.
"За несколько месяцев мы провели 203 успешных аукциона. Они были конкурентно проданы. Мы получили в бюджет 280 миллионов гривен. Электронные торги дают среднее повышение стартовой цены в два раза. Наибольший рост - в 32 раза", - отметил Гройсман.
Заработала и платформа для аренды государственного имущества:
"Мы выполнили план аренды за 2018 год, получив 1,075 миллиарда гривен", - подчеркнул Гройсман.
Ранее в Фонде госимущества спрогнозировали, что практически по всем объектам большой приватизации конкурсы по продаже пройдут лишь в 2019 году.
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