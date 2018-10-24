В Украине к продаже подготовили 10 больших объектов государственной собственности.

Продажа имущества будет происходить при участии международных советников, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 24 октября, передает "Укринформ".

"Мы утвердили уже 10 объектов большой приватизации, к которым мы будем привлекать лучшие инвестиции. Мы наняли лучших советников, которые будут помогать нам делать инвестиции в государственную собственность", - сказал Гройсман.

Он также напомнил, что была введена электронная платформа для приватизации малых объектов государственной собственности.

"За несколько месяцев мы провели 203 успешных аукциона. Они были конкурентно проданы. Мы получили в бюджет 280 миллионов гривен. Электронные торги дают среднее повышение стартовой цены в два раза. Наибольший рост - в 32 раза", - отметил Гройсман.

Заработала и платформа для аренды государственного имущества:

"Мы выполнили план аренды за 2018 год, получив 1,075 миллиарда гривен", - подчеркнул Гройсман.

Ранее в Фонде госимущества спрогнозировали, что практически по всем объектам большой приватизации конкурсы по продаже пройдут лишь в 2019 году.