"Рваные раны": украинцам оказана помощь в Риме [ Редактировать ]
Граждане Украины получили рваные раны во время аварии эскалатора в Риме. Им оказана помощь и они уже возвращаются домой.
"Сейчас все пострадавшие граждане Украины выписаны из больницы. У них рваные раны и ушибы. Один гражданин уже покинул территорию Италии рейсом Рим - Варшава", - рассказал директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает "Украинская правда".
Остальные трое украинцев уже приобрели билеты на рейс Рим - Киев и улетают в те же даты и время, в которые и планировали с самого начала.
"Сейчас они ожидают вылета в аэропорту", - сказал Погорельцев.
Он не уточнял, являются ли эти граждане Украины жителями Украины или они жители России.
"Пока не было необходимости это выяснять. Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно только, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА", - подытожил Погорельцев.
Напомним, 23 октября во время обвала эскалатора в метро Рима пострадали четверо украинских граждан.
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