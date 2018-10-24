24 октября в Днепре из пневматического пистолета расстреляли троллейбусы №№ 16 и 21 и маршрутку № 124.

ЧП произошло на улице Казакова. Среди пассажиров и прохожих началась паника, сообщает местное издание "Днепровская панорама".

"Сегодня утром в 11:30 по направлению в сторону Тополя в районе остановки "Университет" ехал старый троллейбус № 16. Неизвестные расстреляли его из пневматического оружия. Сильно разбито стекло", - говорится в сообщении.

Через 10 минут на этом же участке из пневматики расстреляли новый троллейбус № 21, который направлялся в сторону Сокола.

"Движение в обе стороны проспекта Гагарина остановлено, полиция оцепила ботанический сад и весь район Казакова, работает следственно-оперативная группа", сообщил замначальника КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков.

О пострадавших не сообщается.

Ранее на Херсонской трассе расстреляли автомобиль с людьми.