Карпаты засыпало снегом [ Редактировать ]
В высокогорье Карпат снежный покров достиг от 20 до 25 сантиметров. Об этом сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович, передает "Укринформ".
"На Пожижевской метеостанции снежный покров достигает 11 см, а в высокогорье Карпат - от 20 до 25 см", - отметил Фригович.
В то же время он отметил, что холодная погода в западных регионах будет сохраняться не более 2-х дней и уже в выходные вернется "бабье лето". И температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла.
Ранее мы писали о том, что в Украину придет еще одно "бабье лето".
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