Населення Ємену опинилося на межі голоду - ООН [ Редактировать ]
Майже половина населення Ємену - на межі голоду. Це 14 мільйонів людей - такі дані наводить ООН.
Ситуація з медициною там теж катастрофічна - в країні працює лише половина лікарень. При цьому існує високий ризик виникнення епідемій. Міжнародні експерти констатують, що зараз ситуація значно гірша, ніж торік, і попереджають про ризик масштабної гуманітарної кризи в регіоні.
Нагадаємо, в Ємені - від 2014 року точиться військовий конфлікт між урядовими силами і повстанцями.
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