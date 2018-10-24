Майже половина населення Ємену - на межі голоду. Це 14 мільйонів людей - такі дані наводить ООН.

Ситуація з медициною там теж катастрофічна - в країні працює лише половина лікарень. При цьому існує високий ризик виникнення епідемій. Міжнародні експерти констатують, що зараз ситуація значно гірша, ніж торік, і попереджають про ризик масштабної гуманітарної кризи в регіоні.

Нагадаємо, в Ємені - від 2014 року точиться військовий конфлікт між урядовими силами і повстанцями.