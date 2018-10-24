НАТО застерігає Росію від нової гонки озброєнь [ Редактировать ]
Дії Росії в Азовському морі непокоять і НАТО. Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг. На його думку, перешкоджання українському судноплавству - частина дестабілізаційної поведінки Москви, поряд з анексією Криму та вторгненням на Донбас.
Водночас генсек вважає, що союзники країн-НАТО навряд чи розгорнуть ядерне озброєння - у відповідь на порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Очільник НАТО наголошує - США повною мірою дотримувались вимог угоди від 1987 року, а от Росія своїм рішенням про розробку балістичних ракет - його порушила. Однак в Альянсі сподіваються, що сторони укладуть нову угоду, яка не допустить "нової гонки озброєнь".
"Міжнародна угода - неефективна, якщо її дотримується лише одна сторона. Це головна проблема. Усі союзники твердо заявили, що нас бентежить нова ракета і те, що Москва порушує договір. Поведінка Росії, яку ми спостерігаємо впродовж багатьох років - це виклик для нас", - заявив Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО.
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