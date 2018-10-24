ВСУ победили на соревнованиях в Канаде (фото) [ Редактировать ]
Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ победили на соревнованиях Ardent Defender-2018, которые состоялись в Канаде. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.
По данным ведомства, в учениях приняли участие военнослужащие из более 20 стран.
Их целью была была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств в комбинированной, межведомственной, многонациональной и общественной среде, фокусировки на эффективное управление на оперативном и тактическом уровнях, максимальном уменьшении угрозы от взрывоопасных предметов в контексте операций по поддержанию мира.
По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.
Ранее мы писали о том, что ВСУ получили партию "Ураганов".
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