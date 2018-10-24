Военнослужащие Центра разминирования Главного управления оперативного обеспечения ВСУ победили на соревнованиях Ardent Defender-2018, которые состоялись в Канаде. Об этом сообщает пресс-центр Минобороны.

По данным ведомства, в учениях приняли участие военнослужащие из более 20 стран.

Их целью была была отработка полного цикла противодействия угрозам от взрывных устройств в комбинированной, межведомственной, многонациональной и общественной среде, фокусировки на эффективное управление на оперативном и тактическом уровнях, максимальном уменьшении угрозы от взрывоопасных предметов в контексте операций по поддержанию мира.

По результатам соревнований коллективным решением судей победителями были признаны украинские саперы.

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