Встретить Христа: в Ватикане выпустили игру по аналогии с Pokemon Go [ Редактировать ]
Католическая организация Foundation Ramon Pane создала игру с элементами дополненной реальности Follow JC Go. Первым пользователем нового приложения стал Папа Римский Франциск, сообщает Corriere della Sera.
Вместо монстров, как в оригинальной игре, Follow JC Go позволяет "захватить" святых и прочих библейских персонажей. Игра использует GPS для определения позиции пользователя в городе.
Учитывая образовательный характер Follow JC Go, как только вы найдете персонажа, вы должны не просто его захватывать, а ответить на некоторые вопросы о нем. Если все будет хорошо, сможете получить его в свою eTeam (Евангелическую команду), которая будет сопровождать игрока во время паломнических путешествий.
В игре можно "встретить" Христа и других персонажей Библии, пророков, святых. Задания могут быть как индивидуальными, так и групповыми. Планируется, что игроки смогут встречаться оффлайн.
В создание игры было вложено около 500 тыс. долларов частных инвестиций и пожертвований, а также труда 43 дизайнеров, богословов, церковных историков и инженеров, которые работали 32 тыс. часов с августа 2016-го. Приложение также заботится о физическом и духовном здоровье игрока. В игре есть показатели уровня потребленной воды, питания и частоты молитв.
Игра приурочена к Всемирному дню молодежи, который будет отмечаться 22 января в Панаме. Follow JC Go уже доступна бесплатно для устройств iOS и Android, но пока только на испанском языке. Вскоре игра должна появиться на других языках, включая английский и итальянский.
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