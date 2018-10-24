За підвищення зарплати борються працівники підприємства "Арселор Мітал" у Київському окружному адмінсуді.

Кількатисячний колектив металургійного гіганта вимагає також, аби на заводі дотримувалися прав людини та забезпечили гідні умови праці.

"Хочу напомнить, мы боремся за конкретную цифру - 1000 евро для человека, который трудится на этом предприятии. Я могу даже лауреату Нобелевской премии доказать, что "Лакшми Митал" - собственник этого предприятия-гиганта, которое должно принадлежать украинскому народу, может платить эти деньги. Втрое, вчетверо, впятеро больше на предприятиях за границей. Они ничем не отличаются. Сырье то же. Предприятия, рынки - те же. Люди - те же. Просто, к сожалению, к нашим людям относятся как к рабам. Я призываю криворожан присоединиться к борьбе за достойную зарплату", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВР з питань соцполітики, занятості та пенсійного забезпечення.