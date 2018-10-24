Незаконний видобуток піску в Києві триває. Попри кримінальне провадження, нелегальні копачі й надалі роблять свій бізнес. А прокуратура ніяк не може передати справу до суду. Чому? - з'ясовували наші кореспонденти.

Голосіївський район Києва - так звані Видубичі. Тут понад чотири роки незаконно видобуває пісок із Дніпра компанія "Мостобуд". На початку жовтня слідчі опечатали територію, тож вивозити звідси пісок заборонено.

А таке відео активісти зняли напередодні. Одразу кілька вантажівок спокійно заїжджають на територію і, здається, порушення законів тут нікого не хвилює.

Активісти, які щодня чергують на місці, кажуть, з території виїхало з десяток авто.

"Вон там вот стояла колона машин, 10-12 машин было одной фирмы и где-то 3 машины были другой фирмы, но фирмы мы не знаем. Где-то в день до 10 тысяч кубометров вывозится песка, в год это 203 миллиона кубометров, это 200-300 миллионов гривен, которые поступают не в бюджет а кому-то в карман", - говорить Максим Марковський, активіст.

Експерти дізнались, що цю територію здавали для зберігання техніки, а не намивання піску.

"Цьому підприємству було надано земельну ділянку в 2007 році для переїзду. Тобто, переносу своїх технічних засобів на цю ділянку з-під Київського мосту. Але замість цього - підприємство відкрило видобуток та реалізацію намивного піску, наносячи тим самим багато шкоди нашій природі, Дніпру, Києву", - наголосив Вадим Пєлих, президент асоціації "Нерудні надра України".

Протягом року прокуратура Голосіївського району проводила слідчі дії. Зібрані матеріали передали колегам з Деснянського району. Громадські активісти впевнені: розслідування затягується. Правоохоронці розводять руками: докази слідчих розсипаються в суді.

"Зараз ми почули від прокурора Голосіївського району багато, в принципі, конструктивних речей - він розповів, що протягом цього року було зроблено багато слідчий дій, але чомусь коли можна було вже справу завершувати і фактично оголошувати підозри і передавати справу до суду - чомусь раптом її передали в Деснянський район Києва, і зараз знову починається ця справа, коли можна було її завершувати. Це трохи дивно", - говорить Роман Бочкала, координатор ГО "Стоп корупції".

"Наша задача, как активистов - закрыть эту трубу, перекрыть этот кран и отобрать земснаряды у браконьеров. Собственно говоря, мы стараемся это делать. Еще раз прокурор пообещал, что он арестует эти земснаряды - я лично в это не верю", - говорить Богдан Хмельницкий, координатор ГО "Стоп корупції".

В Деснянській прокуратурі вже мають кількох підозрюваних, втім обвинувачувальний акт поки винести не можуть.

"Ці дані я розголошувати поки не можу, в нас звичайно є певна інформація, яку ми зараз перевіряємо. На минулому тижні у п'ятницю було проведено два обшуки, на вулиці Промисловій та на Жуковому острові. Під час обшуків було зафіксовано використання техніки та складування піску", - повідомив Денис Терещенко, заступник керівника Київської місцевої прокуратури №3.

А тим часом Деснянський райсуд відхилив позов про арешт техніки нелегальних видобувачів. Тож поки прокуратура не передасть справи до суду, є велика вірогідність, що пісок і надалі намиватимуть з дна Дніпра.