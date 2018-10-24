Один український військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики обстрілювали наші позиції сім разів. Останніми днями противник - активізувався в районі Щастя на Луганщині. На позиціях там побувала Ірина Баглай.

Місто Щастя. Звідси трохи більш як 10 кілометрів - і вже окупований Луганськ. Понад рік - тут артилерії майже не чули. Цю ділянку фронту вважали чи не найтихішою.

"Останніх три дні пішло загострення", - говорить Володимир Шведюк, командир підрозділу ЗСУ.

Російські окупанти посеред дня відкрили вогонь по неозброєних військових. Хлопці саме розносили харчі на позиції. Як раптом пролунали два постріли. Одного бійця поранено в ногу, іншого - в живіт.

"Близько першої години мені повідомили, що був обстріл і є поранені. Я за сумку - і побігла на допомогу", - розповідає Вікторія, військовий медик підрозділу ЗСУ.

Всупереч законам війни та міжнародним нормам, бойовики не припинили стріляти, навіть розуміючи, що поранених намагаються врятувати.

"Під час евакуації на під'їзді медичної машини обстріли продовжувались, але неприцільні, навмання", - розповідає Євген, військовослужбовець ЗСУ.

Несподівану стрілянину - в командуванні підрозділу пояснюють новоприбулими групами російських снайперів.

"Це можна судити по характеру поранень і по характеру пострілів. По характеру поранень - це десь 7,62 і постріли з дальності 1100 1200. Це професійно підготовлені снайпери", - говорить Володимир Шведюк, командир підрозділу ЗСУ.

Бійців вдалося врятувати, вони у шпиталі. Наступного дня агресія бойовиків переросла вже в тригодинний бій. Найманці атакували позиції військових з мінометів та автоматичних гранатометів. Випустили до 3 сотень гранат, приглушуючи виходи 15 мін.

"Під час розриву гранати з АГС, вони робили постріл мінометами - щоб пригасити виходи мінометів, щоб замаскувати позиції мінометів", - розповідає Євген, командир підрозділу ЗСУ.

Цього разу бійців не зачепило. Та вже після бою Родіон побачив, що осколок поранив його бойового пса.

"Цей осколок з нього витягнули, та він пацан бойовий", - говорить Родіон, військовослужбовець ЗСУ.

Били бойовики з району Веселої гори, з трьох мінометів, які добре приховує ландшафт.

"Противник намагається втягнути нас знову в конфліктну ситуацію", - говорить Євген, командир підрозділу ЗСУ.

Піхотинці дали відсіч, і кажуть - до можливих проривів готові.

"У нас есть опытные гранатометчики с большим опытом, и есть запас "гостинцев". Любая вражеская техника будет остановлена", - наголосив Владислав, військовослужбовець ЗСУ.