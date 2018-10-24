Вбивство журналіста Джамаля Хашогджі розділило світ. Частина країн засудила цей злочин і погрожує санкціями Саудівській Аравії. Інші воліють заплющити очі на гучну справу. Хто на чиєму боці? - про це далі.

Захід вимагає від Саудівської Аравії швидкого і прозорого розслідування загибелі Джамаля Хашгджі. На можновладців королівства тиснуть політично й економічно. Німеччина припиняє продаж зброї цій країні.

До санкцій погрожує приєднатися і Франція, яка досі була другим за обсягом постачальником озброєнь для Ер-Ріяда.

"Коли саудівська чи турецька влада встановить факти, чого поки що немає, з'являться нові деталі, а також повідомлення Ер-Ріяду про арешти та відставки, коли це підтвердять наші розвідувальні служби - ми вживатимемо заходів", - заявив Бенджамін Гриво, офіційний представник уряду Франції.

Санкції проти Ер-Ріяду обіцяє й Лондон. Поки ж водить персональні обмеження для підозрюваних у скоєнні злочину.

"Я сподіваюсь сьогодні поговорити з королем Салманом, і можу запевнити, що жоден міністр чи чиновник не відвідає інвестиційну конференцію в Ер-Ріяді, а міністр внутрішніх справ вживає заходів проти всіх підозрюваних, щоб не допустити їх в'їзду до Великої Британії", - наголосила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великобританії.

Зі скасування віз ймовірно причетним до зникнення Хашогджі розпочали і США.

"Ми розглядаємо додаткові Заходи, спрямовані на притягнення до відповідальності винних. Ми продовжуємо підтримувати міцне партнерство з Королівством Саудівська Аравія. Ані президент, ані я не задоволені ситуацією, що склалася, але наші спільні стратегічні інтереси з Саудівською Аравією залишаються", - заявив Майк Помпео, державний секретар США.

А от іранський лідер прямо звинувачує Вашингтон у потуранні злочину.

"Ніхто не міг і уявити, що в сучасному світі ми будемо свідками такого організованого вбивства. Не думаю, що країна наважилася б здійснити цей злочин без захисту Америки", - заявив Гасан Рухані, президент Ірану.

Інвестиційний форум у Ер-Ріяді триває без багатьох ключових гостей. Відвідати його відмовилися представники провідних європейських компаній. А от азійські та російські - зібранням не погребували. Водночас влада королівства пообіцяла покарати винних у злочині. А також дозволила обшукати криницю на території консульства у Стамбулі. Можливо, саме туди кинули тіло вбитого журналіста.