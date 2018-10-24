Коли у Європі зникне пластиковий посуд? Чому Меґан Маркл знадобилась евакуація? І навіщо американці створюють "Титанік-2"?

Про це та інше - в нашому огляді.

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Старий світ стане чистішим. Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик. Ще в травні Єврокомісія висунула пропозицію скоротити вжиток продукції зі шкідливого для природи матеріалу. Під заборону потрапили пластикові трубочки, ватні палички, тарілки, столові прибори тощо. Єврокомісії залишилося домовитися з усіма країнами-членами ЄС, щоб закон набув чинності.

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Операція-евакуація. Візит Меґан Маркл на Фіджі, куди вона прибула в компанії чоловіка, був затьмарений через побоювання щодо її безпеки. Поки принц Гаррі відвідував заповідник, дружина вирушила на столичний ринок у Суві. Шалений натовп зібрався подивитися на монаршу особу, і якоїсь миті там зчинився хаос. З міркувань безпеки - вагітну герцогиню вивели з ринку, тож її програма скоротилася з двадцяти хвилин - до шести.

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На півдні Італії в комуні Ґальяно-дель-Капо сильна злива перетворила звичайний міст на водоспад. Вода рясно стікала з одного боку переправи в урвище. Відеоролик зняв власник ресторану, розташованого неподалік. Негода цими днями накрила майже всю територію країни.

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Інтерактивний музей піци тимчасово запрацював у Нью-Йорку. Гості можуть погуляти під патьоками розплавленого сиру, відвідати піца-пляж, помилуватися предметами інтер'єру, виконаними у формі популярної італійської страви. Їжею можна кидатися чи фотографуватися з нею. Тим, хто зголодніє, пропонують на місці перекусити гарячими трикутниками з тіста. Вартість вхідного квитка - 35 доларів.

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Розквіт цілительської практики серед африканських шаманів. Місяць тому в Південно-Африканський Республіці суд дозволив використовувати марихуану як лікарський засіб, а також вирощувати канабіс для особистого використання. Один із найпопулярніших рецептів у шаманів - чай з конопель. Знахарі радять вживати його для зняття тривоги, від безсоння, а також лікування сепсису, онкологічних захворювань тощо.

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Природна геометрія. В Антарктиді виявили айсберг у формі прямокутника. Крижана брила відкололася від шельфового льодовика Ларсена. Айсберги такої правильної форми насправді не рідкість, їх називають столоподібними. Вони мають пласку поверхню та прямовертикальні боки. Площу крижаної плити ще не визначили. За приблизними оцінками, діагональ снігового прямокутника - півтора кілометра.

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Катастрофічне Дежа-вю - "Титанік-2" збирається у плавання. Копію судна, яке стало символом найбільшої катастрофи на воді в історії людства, будує китайська компанія на замовлення мільярдера з Австралії. Лайнер зможе узяти на борт таку саму кількість пасажирів - майже 2,5 тисячі та 900 членів екіпажу. Розробники обіцяють усунути всі недоліки оригіналу й відправити його двійника в рейс у 2022 році, через 110 років після того, як "Титанік" пішов на дно. Жертвами трагедії стали майже півтори тисячі людей.