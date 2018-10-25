Погода в Украине: страну накроют проливніе дожди [ Редактировать ]
В Украине завтра будет царить непогода. Почти во всех областях пройдут дожди, температурные показатели днем и ночью составят 3-5°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Порывы северо-западного ветра будут достигать 7-12 м/с. Днем температура составит 6-8°, в южных и юго-восточных областях - до 10-12°. Ночью ожидают 2-6°.
Погода в Киеве будет облачной. Ночью ожидается небольшой дождь, днем - без осадков. Столбики термометров ночью покажут 3-4°, днем 6-8° тепла.
Во Львове прогнозируют сильный ливень. Температура воздуха ночью - 2-4°, днем - 6-8° тепла.
В Одессе 25 октября пройдет дождь. Днем воздух прогреется до 8-10°, ночью 5-7°.
В Днепре, по данным синоптиков, в четверг будет облачно, пройдет дождь. Температура ночью 4-6°, днем 7-9°.
В Харькове в течение суток будет идти дождь. Ночью столбики термометров достигнут отметки 4-6° тепла, днем до 8°.
В Карпатах завтра обещают осадки, температура ночью 2-4°, днем 7-9°.
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