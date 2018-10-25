В Украине завтра будет царить непогода. Почти во всех областях пройдут дожди, температурные показатели днем ​​и ночью составят 3-5°. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Порывы северо-западного ветра будут достигать 7-12 м/с. Днем температура составит 6-8°, в южных и юго-восточных областях - до 10-12°. Ночью ожидают 2-6°.

Погода в Киеве будет облачной. Ночью ожидается небольшой дождь, днем ​​- без осадков. Столбики термометров ночью покажут 3-4°, днем ​​6-8° тепла.

Во Львове прогнозируют сильный ливень. Температура воздуха ночью - 2-4°, днем ​​- 6-8° тепла.

В Одессе 25 октября пройдет дождь. Днем воздух прогреется до 8-10°, ночью 5-7°.

В Днепре, по данным синоптиков, в четверг будет облачно, пройдет дождь. Температура ночью 4-6°, днем ​​7-9°.

В Харькове в течение суток будет идти дождь. Ночью столбики термометров достигнут отметки 4-6° тепла, днем ​​до 8°.

В Карпатах завтра обещают осадки, температура ночью 2-4°, днем ​​7-9°.

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