Старий світ стане чистішим. Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик. Ще в травні Єврокомісія висунула пропозицію скоротити вжиток продукції зі шкідливого для довкілля матеріалу. Під заборону потрапили пластикові трубочки, ватні палички, тарілки, столові прибори тощо.

Єврокомісії залишилося домовитися з усіма країнами-членами ЄС, щоб закон набув чинності.