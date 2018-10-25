Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик [ Редактировать ]
Старий світ стане чистішим. Європарламент підтримав заборону на одноразовий пластик. Ще в травні Єврокомісія висунула пропозицію скоротити вжиток продукції зі шкідливого для довкілля матеріалу. Під заборону потрапили пластикові трубочки, ватні палички, тарілки, столові прибори тощо.
Єврокомісії залишилося домовитися з усіма країнами-членами ЄС, щоб закон набув чинності.
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