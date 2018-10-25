З першого листопада наберуть чинності нові тарифи на газ. А це означає, що перерахують також платежі за тепло та гарячу воду. Ціни зростуть на 16 відсотків - кажуть в уряді. Але це буде останнє подорожчання в цьому опалювальному сезоні - запевнив прем'єр Володимир Гройсман.

Також він пообіцяв, що діятиме розширена програма субсидій для всіх, хто їх потребує.

"Я чув, що зараз починають говорити, що або в цьому році, або в цьому опалювальному сезоні ще буде підвищена ціна газу в країні на 35%. Я хочу абсолютно чітко сказати, що ні в цьому році, ні в цьому опалювальному сезоні більше ціна на газ підвищуватися не буде! Крапка! І це обов'язково. І це рішення - є абсолютно твердим", - наголосив Володимир Гройсман прем'єр-міністр України.