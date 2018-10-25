В Краснодарском крае России в результате сильных ливней погибли люди и разрушена инфраструктура.

"В результате чрезвычайной ситуации погибли два человека, еще два пострадали. Кроме этого, один человек числится пропавшим без вести, ведутся его поиски", - сообщил глава района Анатолий Русин передает "Интерфакс".

В регионе затоплены несколько железнодорожных станций, разрушены мосты. В городе Туапсе улицы превратились в реки, а реки - в бушующие потоки, дома подтоплены, людей эвакуируют.

Согласно сообщениям местных жителей, Туапсе захлестнула вода, с огромной скоростью несущаяся с гор к морю, по улицам края плавают автомобили и холодильники, рушатся дороги, стены и потолки зданий, пишет МК.

Также на федеральной трассе А-147 Джубга - Сочи на реке Макопсе обрушился 20-метровый участок моста. Автомобильное сообщение между Туапсе и курортным городом прервано из-за отсутствия альтернативных путей для движения транспорта, сообщает пресс-служба Управления дорог "Черноморье".

Синоптики предупреждают, что погода в регионе будет ухудшаться. 25-26 октября ожидают мокрый снег и усиление ветра, на малых реках края вероятны подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри возможны формирования смерчей.

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