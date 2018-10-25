На днях снимок айсберга A68 в Арктике взбудоражил сеть своей аномальной формой, которая никогда не встречается в природе. Айсберг откололся от ледника Ларсена в форме правильного прямоугольника.

Снимок запечатлела команда патрульной службы IceBridge, которая занимается исследованием и наблюдением за перемещением пакового льда в районе Арктики.

Пользователи в Сети начали высказывать различные теории, как природа смогла сотворить такое чудо, но агентство NASA успокоила приверженцев "теории заговора" – правильную форму айсбергу придает оптическая иллюзия.

На фото из космоса видно (черная стрелочка указывает на популярную льдину), что айсберг обладает формой неправильной трапеции, а "прямоугольности" ей придал ракурс, с которого было снято фото.

"При детальном изучении снимка сверху, можно заметить, что айсберг не обладает идеальной прямоугольной формой", – объяснил Стеф Лермитт, геолог Нидерландского технологического университета Делфта.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что в Антарктиде жуткие звуки напугали ученых. Таинственные звуки доносятся из глубины.

Также в NASA заявили о резких изменениях в Арктики. Площадь льда в Арктике стала самой низкой за всю историю наблюдений.