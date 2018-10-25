Курйозна спроба пограбування у Бельгії. Озброєні злочинці вдерлися до крамниці. Але власник запропонував їм прийти пізніше, коли в касі буде більший виторг. Нападники послухалися і повернулися. Але на них уже чекали правоохоронці. Грабіжників затримали.

"Поліція сказала: "Сер, та вони ж ніколи не повернуться, це немислимо. А я відповів, думаю повернуться. Тоді поліцейський спитав, а чому я в цьому впевнений. Я хороший продавець, але я не думаю, що вони великі мислителі", - розповідає Дід'є, власник магазину.