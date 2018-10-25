Ураган "Юту" спустошив острови у Тихому океані [ Редактировать ]
У Тихому океані вирує потужний тайфун "Юту". Зі швидкістю 290 км за годину він накрив північ Маріанського архіпелагу. Ураган спустошив два острови - там зруйновані й пошкоджені будинки, немає електро- та водопостачання.
Шалений вітер і десятиметрові хвилі також вдарили по американському острову Гуам. Зараз стихія просувається в бік Філіппін.
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