У Тихому океані вирує потужний тайфун "Юту". Зі швидкістю 290 км за годину він накрив північ Маріанського архіпелагу. Ураган спустошив два острови - там зруйновані й пошкоджені будинки, немає електро- та водопостачання.

Шалений вітер і десятиметрові хвилі також вдарили по американському острову Гуам. Зараз стихія просувається в бік Філіппін.