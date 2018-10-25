Инвестиционный фонд "Каскад-Инвест", бенефициаром которого является сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник, в течение 2018 года практически полностью вышел из хлебного бизнеса, продав свою долю в холдинге "Формула вкуса" Александру Табалову.

Об этом пишет обозреватель "Олигарха" Владислав Боровиков, сообщают "Українські новини".

Сегодня, по данным Единого реестра юридических лиц, 82% доля в "Полтавахлебе" принадлежит фирме "Доминион-К" (собственность Табаловых), а 18% - Елене Терещенко, работающей на одном из комбинатов группы.

Издание сообщает, что Хомутынник сошелся с кировоградским холдингом "Формула вкус", принадлежащим тогдашнему нардепу Александру Табалову, в середине 2012 году. По данным Forbes Ukraine, они договорились развивать мучной бизнес в партнерстве. Было создано ООО "Полтавахлеб" (50% на 50%), в которое вошли Кременчугский хлебокомбинат, Комсомольский хлебзавод (оба - Полтавская область), ООО "ФОРМУЛА ТТГ" и другие заводы кировоградской группы. Данное партнерство де-факто можно было рассматривать как вхождение Хомутынника в хлебный бизнес Табалова, который на тот момент представлял из себя холдинг с оборотом свыше 1 млрд гривен и удерживал около 6% хлебного рынка страны.

Сегодня Хомутынник последовательно избавляется от аграрных активов. Так, только за последний год ИФ "Каскад-Инвест" продал 51% акций ПАО "Конотопский хлебокомбинат". До этого Антимонопольный комитет Украины дал согласие инвестфонду Хомутынника на продажу Днепровского хлебокомбината.