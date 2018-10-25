Суд приговорил к 11 годам тюрьмы гражданина Азербайджана за убийство военного Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева в Facebook.

"Днепровским районным судом города Киева объявлен приговор, по которому 31-летний иностранец признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 296 УК Украины, и приговорен к 11 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 1 февраля 2018 года. Азербайджанец убил 21-летнего солдата в одном из киевских ресторанов. Подозреваемый нанес военному смертельное ранение в шею, после чего скрылся с места происшествия. Спустя два дня иностранца задержали в Запорожье.

В то же время в Киевском райсуде Харькова продолжают рассматривать уголовное производство о смертельном ДТП на улице Сумской.