Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море [ Редактировать ]
В четверг, 25 октября, Европейский парламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Об этом на своей странице в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент только что принял резолюцию, в которой призывает к ужесточению санкций против России в связи (со строительством - ред.) Керченского моста и (ситуации - ред.) в Азовском море, а также - к назначению нового специального представителя ЕС для Донбасса и Крыма и расширению сферы деятельности миссии ОБСЕ в Украине с целью охвата ее акватории", - написал журналист.
Ранее мы писали о том, что боевые корабли России вошли в Азовское море.
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