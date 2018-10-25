Штормовое предупреждение в Киеве: как уберечь себя [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
25 октября в Киеве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Также отмечается, что порывы ветра достигнут 15-18 м / с.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывают киевлян быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;
- при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются проливные дожди.
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