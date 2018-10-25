25 октября в Киеве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также отмечается, что порывы ветра достигнут 15-18 м / с.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА призывают киевлян быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт;

при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидаются проливные дожди.