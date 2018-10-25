Национальный банк прогнозирует дальнейшее постепенное повышение цены на газ. Об этом сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает "РБК-Украина".

"Это (установленная Кабмином цена на газ - ред.) еще не уровень импортного паритета. Мы предполагаем, что будет постепенное повышение - не такое резкое, но возможно в следующие годы", - сказал Смолий.

Напомним, что с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.