Цены на газ: в Нацбанке сделали заявление [ Редактировать ]
Национальный банк прогнозирует дальнейшее постепенное повышение цены на газ. Об этом сообщил председатель правления НБУ Яков Смолий, передает "РБК-Украина".
"Это (установленная Кабмином цена на газ - ред.) еще не уровень импортного паритета. Мы предполагаем, что будет постепенное повышение - не такое резкое, но возможно в следующие годы", - сказал Смолий.
Напомним, что с 1 ноября цены на газ для населения вырастут на 23,5%. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.
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