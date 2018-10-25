Лучшие фильмы ужасов в истории (список) [ Редактировать ]
Составлен рейтинг лучших хорроров в истории кинематографа по версии IndieWire. В список вошли 100 фильмов.
Первую строчку занял фильм Стэнли Кубрика "Сияние".
Картина снята по роману Стивена Кинга. Главные роли в фильме исполнили Джек Николсон и Шелли Дювал. По сюжету писатель вместе с женой и сыном приезжает в огромный отель, пустующий в зимний период, и устраивается туда на работу смотрителем. После этого в отеле начинают происходить странные и пугающие события.
В первую десятку лучших фильмов ужасов также попали ленты "Техасская резня бензопилой", "Ребенок Розмари", "Изгоняющий дьявола", "Хэллоуин" 1978 года, "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой" и "Ночь живых мертвецов". Также в сотню лучших вошел и один советский фильм - "Вий" Константина Ершова и Георгия Кропачева.
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