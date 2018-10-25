У Норвегії почалися масштабні навчання НАТО [ Редактировать ]
Демонстрація сили і сигнал потенційному агресору. У Норвегії почалися масштабні навчання НАТО, які триватимуть два тижні. Участь у тренуваннях бере і Україна. Група офіцерів працюватиме в штабі багатонаціональної коаліції. Деталі в Тетяни Логунової.
50 тисяч військових, 10 тисяч одиниць техніки, 250 літаків і 65 кораблів. Серед учасників - усі країни-члени Альянсу, плюс Швеція та Фінляндія. Навчання НАТО, що стартували біля норвезького міста Трондхайм, наймасштабніші від часів завершення холодної війни.
Тренуватимуться військові Альянсу на суші, морі та в повітрі. Учасників умовно розділять на дві групи - північ і південь. За сценарієм - спочатку сили "півночі" захищатимуть Норвегію від уявної атаки "півдня", а потім - навпаки. Так Альянс хоче продемонструвати, що готовий захистити кожного зі своїх членів.
"Це сигнал для всіх, що співпраця Заходу у сфері оборони - ефективна, а альянс - сильний. Ми будемо відпрацьовувати те, що нам би не хотілося робити, але що допоможе в разі загрози. Це сигнал - ми тренуємося заради збереження миру", - заявив Франк Бакке-Єнсен, міністр оборони Норвегії.
Один з найбільших учасників навчань - Німеччина. Берлін виділив на проведення маневрів 90 мільйонів євро і спорядив до Норвегії 10 тисяч солдатів. Така активність не випадкова, адже вже наступного року Німеччина очолить сили швидкого реагування НАТО. Їх сформували після анексії Криму Росією.
"У нас тут повністю незалежне містечко. Ми привезли сюди все, що нам знадобилося б для навчань у Німеччині", - говорить Томас Каувен, майор Бундесвера.
Триватиме вишкіл до 7-го листопада.
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