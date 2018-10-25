На Донбасі знищили трьох бойовиків [ Редактировать ]
Починаємо з новин фронту - від початку доби там поранено нашого бійця. Зранку окупанти поновили провокації поблизу Авдіївки, Красногорівки та Гнутового. Ще один армієць постраждав напередодні - російські найманці 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Із різних видів зброї - атакували Катеринівку, Піски, Мар'їнку, Гнутове та Водяне.
Тричі точилися бойові дії навколо хутора Вільний, що на Попаснянському напрямку. Підрозділи Об'єднаних сил теж не мовчали - за добу знищили трьох окупантів. У штабі також повідомили про черговий обстріл бойовиками цивільних об'єктів.
"З 16.35, протягом п'ятнадцяти хвилин окупанти випустили 5 мін, забороненого до застосування Мінськими угодами 120-го калібру по околиці н.п. Водяне. За попередніми даними, жертв немає, руйнування та пошкодження уточнюються. Мінометний обстріл ворог вів з боку окупованого села Заїченко", - заявив Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України.
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